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События Сегодня, 17:4582
Инженер в Северодонецке изнасиловал шестилетнюю девочку

В Северодонецке (Луганская область) 48-летний мужчина задержан по подозрению в изнасиловании шестилетней девочки.

По месту его жительства изъяты вещественные доказательства его причастности к преступлению. Об этом сообщается на сайте региональной Нацполиции.

Во вторник, 27 апреля, вечером в полицию обратилась мама девочки и сообщила, что ее дочь изнасиловал неизвестный мужчина. Включившиеся в расследование правоохранители установили личность мужчины, который оказался ранее ранее судимым за имущественные преступления местным жителем, работающим инженером на одном из предприятий города.

Подозреваемого задержали при поддержке сотрудников КОРДа. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Пострадавшая девочка госпитализирована.

По факту изнасилования открыто уголовное производство (ч. 4 ст. 152 УК Украины). Задержанному грозит наказание от 8 до 15 лет заключения.

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