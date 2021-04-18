Pfizer выпустит лекарство в виде таблеток от COVID-19

Гендиректор фармкомпании надеется, что препарат будет выпущен уже к концу 2021 года.

До конца 2021 года фармкомпания Pfizer может выпустить препарат для лечения COVID-19 дома при первых признаках заболевания. Об этом сообщил глава Pfizer Альберт Бурла в интервью CNBC.

По его словам, сейчас компания разрабатывает два типа лекарств от коронавирусной болезни. Один вариант препарата будет в таблетках, другой — инъекционный.

"И особенно внимание уделяется варианту в таблетках, потому что дает несколько преимуществ, и одно из них заключается в том, что вам не нужно идти в больницу, чтобы получить лечение, что до сих пор имеет место со всеми инъекционными препаратами", — сказал Бурла.

По его словам, "это может изменить игру". Лекарство, утверждает гендиректор Pfizer, создается как ингибитор протеазы, который блокирует фермент вируса и теряет возможность для дальнейшего распространения по организму. Кроме того, по его словам, такое лекарство может быть эффективным и против новых штаммов коронавируса. Ингибиторы протеазы используются для лечения других вирусных патогенов, таких как ВИЧ и гепатит С.

"Сейчас мы продолжаем исследования, и ближе к лету у нас будет больше новостей", — сообщил Бурла.

Если клинические испытания пройдут успешно и Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов одобрит США одобрит лекарства, к концу года препарат может быть распространен по всей территории Штатов.