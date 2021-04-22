Кулеба заявил что вступление Украины в НАТО не является фантазией

Как заявил глава МИД, украинцы считают Альянс источником безопасности и стабильности в своей стране.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что для вступления Украины в НАТО может понадобиться много времени, однако это не фантазия.

Об этом он сказал в программе BBC HARDtalk.

"В начале 90-х центральноевропейские страны, в том числе страны Балтии, слышали твердое "нет" в ответ на их желание присоединиться к ЕС и НАТО. Россия тогда тоже говорила, что это их "красная линия", что этого никогда не произойдет", – сказал Кулеба.

Он добавил, что, несмотря на все трудности, некоторые страны бывшего Советского Союза и социалистического лагеря сумели интегрироваться в североатлантический Альянс.

"Но это произошло. И небо не упало на землю", – сказал Кулеба.

Глава МИД отметил, что Украина стремится стать членом НАТО, потому что украинцы считают Альянс "источником безопасности и стабильности" в своей стране.