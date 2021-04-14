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События Сегодня, 22:2516
Соглашение о создании российской военной базы на своей территории приостановил Судан

В среду, 28 апреля, Судан объявил о приостановке действия соглашения с Россией о создании морской базы на территории африканской республики.

Об этом сообщил в среду телеканал Al Arabiya.

В частности, действие соглашения, "подписанного Москвой с прежним режимом", приостанавливается "до его утверждения законодательным органом", о чем Хартум уже уведомил российскую сторону.

Отметим, что о создании в Судане российского пункта материально-технического обеспечения Военно-морского флота стало известно в ноябре 2020 года. Сообщалось, что африканская республика предоставит землю для пункта ВМФ России, на которой можно будет разместить не более четырех кораблей, в том числе с ядерной энергетической установкой.

В то же время, Россия получила право на провоз любого оружия через суданские порты. Перемещения кораблей не будут облагаться никакими пошлинами. Взамен Москва пообещала предоставлять помощь, в том числе в поисково-спасательных операциях, при соответствующем запросе от правительства Судана.

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Теги: news, новости, Украина, Судан, Россия, 7dniv, 7dnivinfo  
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