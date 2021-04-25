Из-за "проблем с сервером" объявили о закрытии сайта украинского Минздрава

На сайте украинского Министерства здравоохранения произошел сбой: ресурс не открывается.

В ведомстве заявили, что это произошло из-за проблем с сервером.

Сообщение опубликовано 28 апреля в Фейсбуке Минздрава.

"Внимание! По техническим причинам официальный сайт Министерства здравоохранения не работает. Проблемы с сервером, которые мы обязательно решим до обеда завтрашнего дня!" - говорится в посте на Фейсбуке.

Какого рода эти проблемы, пресс-служба министерства не уточнила. Однако при заходе на сайт появляется надпись "Ошибка 523. Источник недоступен".