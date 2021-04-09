Об ускорении темпов пандемии коронавируса на планете заявили в ВОЗ

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), где недавно рассказали когда Covid-19 на Земле возьмут под контроль, заявили, что пандемия коронавируса не приблизилась к окончанию и, наоборот, ускоряется.

Об этом заявила глава Панамериканской организации здравоохранения (дочерней структуры ВОЗ) Карисса Этьен, сообщает Reuters.

"Наш регион все еще охвачен этой пандемией... в нескольких странах Южной Америки пандемия в первые четыре месяца этого года была хуже, чем то, с чем мы столкнулись в 2020 году", - заявила она.

По словам Этьен, справедливый доступ к вакцинам и эффективные профилактические меры имеют решающее значение для того, чтобы помочь преодолеть пандемию.

"Эта пандемия не только не закончилась, но и ускоряется", - подытожила глава Панамериканской организации.