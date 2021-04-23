На орбиту Китай запустил модуль космической станции, которую достроят в 2022 году

В четверг, 29 апреля, тяжелая китайская ракета-носитель "Чанчжэн-5В" успешно вывела на низкую околоземную орбиту базовый модуль "Тяньхэ" будущей орбитальной станции.

Об этом со ссылкой на Китайское национальное космическое управление (CNSA) сообщает "Интерфакс".

Запуск ракеты с базовым модулем станции состоялся на космодроме Вэньчан на острове Хайнань в 11:25 по пекинскому времени (06:25 по киевскому). Примерно через семь минут модуль "Тяньхэ" был выведен на орбиту.

Вывод на орбиту высотой 370 км основного модуля (весом 22,5 тонны и объемом 50 куб. метров) с центром управления, жилым отсеком и шлюзом является первым этапом создания орбитальной станции. Всего для завершения ее строительства потребуется 11 запусков и чуть больше года.

На орбиту выведут два лабораторных модуля, которые будут пристыкованы к базовому модулю. Будут запущены четыре грузовых и четыре пилотируемых корабля. Предполагается, что уже в мае к станции отправится грузовой корабль "Тяньчжоу-2", а в июне полетит пилотируемый "Шэньчжоу-12" с тремя тайконавтами (космонавтами) на борту для сборки и подключения доставленного оборудования.

Строительство станции планируют завершить в 2022 году. Она будет в несколько раз меньше, чем МКС. Китайская станция будет способна на постоянной основе принимать трех членов экипажа.