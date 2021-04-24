Каждый день сдавать тест на коронавирус будут все участники Олимпийских игр в Токио

Во время Олимпийских игр, которые пройдут летом в столице Японии - Токио, всех спортсменов будут каждый день тестировать на наличие коронавирусной инфекции.

Такое решение приняли Международный олимпийский комитет (МОК), Международный паралимпийский комитет (МПК), оргкомитет "Токио-2020", правительство Японии и столичные власти, сообщает пресс-служба Олимпийского комитета России (ОКР).

По данным ОКР, были пересмотрены и обновлены сборники рекомендаций по проведению безопасных игр из-за появления новых штаммов коронавируса.

Согласно новым правилам, спортсмены, тренеры, врачи, массажисты и другие участники игр будут ежедневно проходить тестирование. Дата и время сдачи анализов будут установлены в соответствии с расписанием соревнований.

Кроме того, участники перед отправлением в Японию должны сдать два теста на наличие коронавируса.

Также все участники Олимпийских игр обязаны выполнять исключительно задачи, изложенные в собственном плане действий. Все контакты ближе одного метра с людьми, находящимися в Японии две недели и более, а также с гражданами страны должны быть сведены к минимуму.

Кроме того, питание разрешено только в местах, где действуют строгие меры по противодействию коронавирусу, включая объекты на аренах Игр, рестораны при официальных отелях и гостиничные номера.

Ожидается, что максимальное число болельщиков на трибунах Игр составит 50% от вместимости объектов. Однако этот предел могут изменить в зависимости от реальной эпидемиологической ситуации на момент начала соревнований.