Арахамия заявил, что "слуги" осуждают марш в честь дивизии СС "Галичина"

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что политсила осуждает вчерашний марш в честь дивизии СС "Галичина", который прошел в Киеве.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

"Зигование - это нарушение закона. Сегодня по этой теме у нас будет заявление от фракции. Мы живем в демократической стране, и такие вещи запрещены законом. Никто не знал, что этот марш вообще будет. В стране так много всего, что следить за небольшой группой радикальных движений просто нет времени", - заявил Арахамия.

Отметим, о том, что в Киеве хотят провести марш в честь дивизии СС "Галичина", было известно более чем за сутки.