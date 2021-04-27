О задержании 16 "сторонников украинских неонацистов", которые готовили вооруженные нападения заявила ФСБ

В России ФСБ объявила о задержании 16 "сторонников украинских неонацистов" из организации "М.К.У." (расшифровывается как "Маньяки. Культ убийств - Ред.).

Их обвинили в подготовке взрывов и вооруженных нападений.

Об этом со ссылкой на ФСБ РФ сообщает "РИА Новости".

Задержания проходили в Иркутске, Краснодаре, Саратове, Тамбове, Тюмени, Чите, Анапе Краснодарского края, Пущино Московской области, Переславле-Залесском Ярославской области. По данным российской спецслужбы, речь идет о "сторонниках украинских неонацистов", причастных к совершению насильственных преступлений, пропаганде экстремизма, а также подготовке подрывов административных зданий органов власти и вооруженных нападений на граждан.

По информации ФСБ РФ, во время обысков у задержанных изъяли холодное оружие, экстремистскую атрибутику, данные о совершенных и планируемых террористических и экстремистских преступлениях, видеоотчеты о проведенных насильственных акциях, отправленные главарю группировки, а также переписку с ним.

Российская спецслужба заявляет, что глава "М.К.У." Егор Краснов из Украины координировал деятельность группировки на территории России. Новым участникам организации предлагалось нанести экстремистские надписи на здания, после - избить бездомного или представителя молодежных субкультур. Затем нужно было напасть на граждан, сотрудников правоохранительных органов с оружием, поджечь и подорвать здания органов власти.