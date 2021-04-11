Что известно об индийском вирусе-мутанте, который убивает по 3000 человек в день

В апреле эпицентром коронавируса в мире стала Индия.

Так заболеваемость катастрофически растет.

Если в начале месяца суточный прирост новых случаев был около 80 тысяч, то сейчас ежедневно фиксируется по 379 тысяч заболевших и более трех тысяч смертей.

Взрывной рост обусловлен новым штаммом ковида, который иностранные СМИ окрестили супермутантом.

Индийскому варианту свойственна двойная мутация. Вирус ускользает от антител. Болезнь пациенты нередко переносят в тяжелой форме. Заразиться могут и переболевшие, и уже привитые.

"Страна" рассказывает, что известно об индийском штамме коронавируса и какие вакцины против него эффективны.

Индийский штамм коронавируса - что о нем известно

Вирус, который бушует в Индии - В.1.617 или E484Q и L452R - корректнее называть не новым штаммом ковида, а штаммом двойной мутации.

Он включает себя новые штаммы, которые уже зафиксированы, а именно:

британский B.1.1.7

южноафриканский B.1.353,

бразильский P1,

калифорнийский B.1.429.

Эти вирусы соединяются и образуют так называемый индийский штамм. Образуется не просто мутация шиповидного белка, а двойная мутная.

Таким образом, индийский вариант В.1.617 распространяется быстрее. Ученые утверждают, что он обходит антитела - то есть подхватить вирус могут и уже переболевшие, и вакцинированные.

Случаи индийского штамма - пока единичные - зафиксированы минимум в 10 государствах ЕС и других странах мира, называются такие:

Германия,

Бельгия,

Швеция,

Швейцария,

Чехия,

Великобритания,

США,

Австралия,

Сингапур,

Израиль.

Что говорит ВОЗ?

Во Всемирной организации здравоохранения индийский штамм назвали вызывающим озабоченность.

Заключается она в том, что индийский штамм устойчив к антителам. Впервые он был выявлен из проб, собранных в Индии, 1 декабря 2020 года, а массовое распространение получил спустя четыре месяца.

ВОЗ выделяет две мутации индийского штамма - E484Q и L452R.

Первый - L452R - может влиять эффективность некоторых видов лечения моноклональными антителами. То есть против этого варианта некоторые вакцины могут быть бессильны.

Второй - E484Q - способен привести к нейтрализации антител. То есть антитела уже переболевших ковидом не будут защищать и человеком может заболеть повторно.

Таким образом, вновь главный вопрос - какие вакцины защищают от индийского штамма?

Начнем с тех, которые точно не эффективны или эффективность которых очень низкая (насколько - неизвестно).

Как мы рассказывали выше, индийский ковид - это совокупность уже известных штаммов. Соответственно, против него не защищают те вакцины, которые показали плохую против известных мутаций.

Эффективны ли вакцины?

Так сложилось, что эти препараты применяются в Украине - Covishield и Sinovac.

Covishield, который разливается в Индии по формуле AstraZeneca, защищает от южноафриканского штамма лишь на 10%.

Sinovac эффективен даже от классической китайской версии ковида на 50,6%. Что касается защиты от мутаций, сведений пока нет.

Вроде бы лучше обстоят дела у Pfizer и "Спутника V", но пока это не точно. Поскольку производители сейчас проводят исследования и информация предварительная.

Генеральный директор и соучредитель BioNTech Угур Шахин выразил уверенность, что вакцина, разработанная его компанией совместно с американской фирмой Pfizer, эффективна против индийского штамма.

По его словам, специалисты уже изучили эти мутации, вместе с тем соответствующая проверка еще не завершена.

В Израиле, где граждан вакцинировали Pfizer, подтвердили: препарат работает против индийского вида, но насколько хорошо - нет данных.

"Складывается впечатление, что вакцина Pfizer имеет против индийского штамма Covid-19 эффективность, хотя и пониженную", - заявил 20 апреля гендиректор министерства здравоохранения Израиля Хези Леви.

Примерно такими же общими фразами обходятся в Москве, где изобрели "Спутник V".

"Российская вакцина, конечно, справится с этой мутацией, поскольку "Спутник V" в результате бустерной вакцинации создает очень высокий запас вируснейтрализующих антител", - сказал 27 апреля Александр Гинцбург.

Однако конкретных цифр, как в BioNTech\Pfizer, глава центра имени Гамалеи не назвал.