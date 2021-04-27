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События Сегодня, 18:51109
Прекратить огонь на границе договорились Киргизия и Таджикистан

Кроме того, власти стран проведут встречу руководителей силовых ведомств, чтобы обсудить дальнейшие шаги по деэскалации конфликта.

Кыргызстан и Таджикистан договорились о прекращении огня на границе.

Об этом сообщает Спутник-Киргизия.

Сообщается, что министры иностранных дел Кыргызстана и Таджикистана Руслан Казакбаев и Сироджиддин Мухриддин провели переговоры, по результатам которых в ходе которых договорились о полном прекращении огня с 20:00.

Главы МИД договорились о необходимости о урегулировании конфликта.

По словам министра иностранных дел Кыргызстана Руслана Казакбаева, страна не претендует на чужие территории, но и своей землей ни с кем делиться не намерена.

Также министры договорились в течении ближайших часов провести встречу руководителей силовых ведомств, где будут обсуждены дальнейшие детали урегулирования ситуации.

Стороны также согласились усилить совместную разъяснительную работу с населением на уровне местных самоуправлений.

Трое граждан Таджикистана погибли в результате конфликта на границе. 31 человек получил ранения.

Напомним, 29 апреля на границе Кыргызстана и Таджикистана возле водораспределительного пункта "Головной" в селе Кок-Таш Баткенского района (недалеко от города Исфара) между сотрудниками силовых ведомств стран произошла перестрелка.

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Теги: news, новости, Украина, Киргизия, Таджикистан, 7dniv, 7dnivinfo  
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