В результате 14-часовой перестрелки в США погибли двое полицейских и трое гражданских

Инцидент произошел в штате Северная Каролина: стрелок убил своих родителей и отстреливался от полиции.

В США произошла очередная перестрелка. Были убиты двое полицейских и трое гражданских, в том числе и стрелок. Вооруженное противостояние началось еще в среду и длилось 14 часов. Об этом сообщает Fox News.

Инцидент произошел в округе Ватауга в Северной Каролине. Двое полицейских поехали проверить дом, владелец которого уже долгое время не посещал работу и не отвечал на телефонные звонки. Его сотрудники забеспокоились и обратились в полицию.

Когда правоохранители прибыли на место, то обнаружили, что машины на месте, а в доме никто не отзывается. Когда они подошли к дому, то по ним начали стрелять.

Один из полицейских, офицер Логан Фокс, скончался на месте, еще один был тяжело ранен и умер в больнице.

На месте прибыл спецназ и ФБР, вызвали вертолеты наблюдения, жителей ближайших домов эвакуировали.

Вооруженное противостояние длилось 14 часов, в ходе которого был ранен спецназовец, пуля попала в голову, но его спас шлем.

Когда стрельба прекратилась, оказалось, что в доме находятся трое убитых: муж с женой и их сын. Предварительно, мужчина убил своих родителей, потом расстрелял полицейских, забаррикадировался в доме и отстреливался от спецназа, пока не был убит. Что стало причиной его поступка – выясняет следствие.