Моргенштерн пообещал когда-нибудь спеть в Украине, несмотря на запрет СБУ

Российский рэпер Моргенштерн отреагировал на включение его в Украине в список лиц, угрожающих национальной безопасности.

Он надеется, что когда-нибудь все-таки даст концерты в стране несмотря на решение СБУ, которое запрещает ему въезд в Украину.

Заявление он опубликовал в Сториз своего Инстаграма.

"Украина. Концертов не будет", - написал музыкант в одном посте на эту тему.

"Кто-то думает, что я угроза вашей нации", - продолжил мысль во втором посту.

А в третьем признался в любви к украинским фанатам и сказал, что надеется на отмену решения о запрете на въезд.

"Украина, я вас обожаю!!! Всегда и везде об этом говорил и буду говорить! Самые бешеные фанаты и самые сексуальные с@чки!!! Надеюсь, важные дяди в пиджаках одумаются и мы с вами разъ@бем стадион. На@уй политику. Мы братья", - высказался рэпер.