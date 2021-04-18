Киргизия назвала свои жертвы после перестрелки с Таджикистаном

Вчера, 29 апреля, на границе между Киргизией и Таджикистаном вспыхнул ожесточенный конфликт.

В ходе обстрелов и атак погибли как военные так и гражданские лица.

По данным на утро 30 апреля, стало известно о тринадцати погибших гражданах Киргизии. Ранены 134 человека. Об этом заявили в Минздраве республики, как передает "Интерфакс".

"По уточненным данным на 07:50 (04:50 по Киеву - Ред.) количество пострадавших в результате инцидента на киргизско-таджикской границе составляет 134 человека, из них 13 летальных случаев", - сообщил представитель Минздрава.

По данным медиков, 25 пострадавших специальным бортом доставлены из Баткена в Бишкек и госпитализированы в Бишкекский научно-исследовательский центр травматологии и ортопедии, Национальный госпиталь и Национальный хирургический центр.

"Состояние у двоих пострадавших оценивается как тяжелое, остальные средней тяжести и относительно удовлетворительные", - отметили в Минздраве.