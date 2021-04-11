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События Сегодня, 10:3383
Главой NASA бывшего астронавта и сенатора от Флориды утвердил Сенат США

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) наконец-то получило нового руководителя.

Сенат США утвердил на посту директора NASA Билла Нельсона. Причем, голосование прошло единогласно.

"Для меня большая честь выдвижение моей кандидатуры президентом (Джо Байденом - Ред.) и итоги голосования в Сенате. Я постараюсь заслужить это доверие. Вперед и вверх", - заявил после голосования Билл Нельсон, как передает пресс-служба NASA.

Билл Нельсон родился 29 мая 1942 года. В 1986 году совершил полет на космическом шаттле "Колумбия", провел на орбите шесть дней. C 2001 по 2019 год был сенатором от Флориды и входил в состав сенатского комитета по торговле, науке и транспорту, который занимается бюджетом NASA.

На посту сенатора обвинял Россию во взломе избирательной системы Флориды. С 2019 года входил в консультативный совет NASA для предоставления консультаций по основным программам и политике агентства.

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Теги: news, новости, Украина, NASA, 7dniv, 7dnivinfo  
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