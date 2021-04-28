Витренко заявил что "Нафтогаз" не исключает новых исков к "Газпрому"

Юрий Витренко рассказал, что "Нафтогаз" будет прикладывать усилия, чтобы "Газпром" не злоупотреблял монопольным положением экспортера газа с территории России.

Глава НАК "Нафтогаз Украина" Юрий Витренко заявил, что компания может подать иски против "Газпрома". Об этом он сообщил на брифинге.

"Максимальное давление, которое может осуществлять "Нафтогаз" на "Газпром", используя все юридические возможности, понятно, что это будет сделано", — говорит он.

По его словам, речь идет о монопольном положении "Газпрома" как экспортера газа с российской территории, что не дает покупать газ у независимых поставщиков из России.

Ранее в интервью "Интерфакс-Украина" Витренко не исключил новых обращений в антимонопольную службу Европы.

Речь идет требованиях по переносу точек продаж российского газа в Европу на границу с Украиной. Витренко заявил, что добиться этого можно путем давления через антимонопольный орган Евросоюза.

"У "Нафтогаза" есть определенные юридические возможности для того, чтобы хотя бы жаловаться в европейский антимонопольный орган, чтобы он давил на "Газпром", — сообщил он.