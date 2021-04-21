Возможную сеть агитаторов, которые заманивали в ряды боевиков на Донбассе раскрыла

Пропагандисты под разными аккаунтами распространяли в соцсетях призывы к захвату власти и поддержке оккупантов в ОРДЛО, утверждают в СБУ.

Служба безопасности Украины раскрыла крупную сеть интернет-агитаторов, которые устраивали провокации накануне майских праздников. Подробности правоохранители обнародовали на официальном сайте.

По данным спецслужбы, злоумышленники пытались дестабилизировать ситуацию в различных регионах. Так в Киеве разоблачили гражданина, который призывал украинцев присоединяться к боевикам в ОРДЛО и захватывать государственную власть, размещая посты в соцсетях под разными аккаунтами.

Сотрудники СБУ установили личность "агитатора" и обыскали его место жительства, где нашли технику с доказательствами преступлений. Ему уже сообщили о подозрении.

Двум жителям Черниговской и Волынской области объявили о подозрении в посягательстве на территориальную целостность Украины. Как утверждает спецслужба, они агитировали к действиям для смещения государственных границ.

Накануне по материал, собранным СБУ, уже осудили пропагандистов из Сумской и Волынской областей. Суд убедился, что злоумышленники распространяли в Интернете "статьи" с антиконституционными призывами. Как установило следствие, они использовали материалы с сайтов незаконных формирований и российских изданий пропагандистской направленности.