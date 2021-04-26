Зеленский поздравил пограничников с профессиональным праздником

"Граждан, которые возвращаются из-за рубежа, и желанных гостей они всегда встретят с улыбкой и словами "Приветствуем дома" и "Добро пожаловать в Украину". А всем нежеланным гостям нашей земли украинские пограничники всегда готовы объяснить, что известное пожелание с дорожного знака "Нехай щастить" имеет и другую, неофициальную версию", – написал глава государства у себя на канале в Telegram.

Зеленский подчеркнул, что всем тем, "кого мы не приглашали и кого не рады видеть", "лучше не иметь дела с нашими мужественными парнями и девушками в зеленых беретах". По его словам, именно сотрудники Госпогранслужбы "первыми дали отпор врагу в 2014 году".

"И даже сегодня, в день своего профессионального праздника, они ни на миг не теряют бдительности, верности присяге и готовности к исполнению обязанностей", – отметил президент.

Глава государства напомнил, что главную задачу и зону ответственности службы можно описать числами – "это 6 992 километра и 982 метра государственной границы Украины". Эти цифры, по словам Зеленского, "с первого дня обучения и до последнего мгновения своей жизни знает каждый украинский пограничник".

"И мы никогда не согласимся уменьшить их даже на один миллиметр", – заявил президент.

В своем поздравлении глава государства подчеркнул, что Украина не успокоится, пока некоторые территории страны находятся под контролем оккупантов. Он назвал "неминуемым" тот день, когда сотрудники Госпогранслужбы вернутся на расположенные на этих территориях пограничные пункты, чтобы "встречать граждан и гостей Украины с улыбкой, а нежелательных визитеров разворачивать на 180 градусов".