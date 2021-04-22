Самый большой самолет в мире совершил повторный полет

Последний раз Stratolaunch поднимался в небо два года назад.

В небо вернулся Stratolaunch – самолет с самым большим размахом крыльев. В последний раз воздушный аппарат поднимался в воздух два года назад — 13 апреля 2019. Об этом пишет Daily Mail.

Двухфюзеляжный и оборудованный шестью двигателями реактивный Stratolaunch Model 351 совершил повторный полет накануне, 29 апреля. При этом испытания должны были пройти еще раньше, но постоянно откладывались из-за погоды.

Самолет, чей размах крыльев размер больше стандартного футбольного поля – 117 метров, был разработан фирмой Stratolaunch, основанной в 2011 году покойным соучредителем Microsoft Полом Алленом.

После смерти Аллена в 2018 году про судьбу самого большого самолета ничего не было слышно и многие даже высказывали предположение, что у проекта нет будущего, однако полет продемонстрировал, что Stratolaunch Model 351 вполне жизнеспособен.

Изначально, Аллен намеревался использовать его в качестве самолета-носителя для космических спутников. Новые владельцы самолета-гиганта, компания Cerberus Capital Management, планирует использовать его для запусков многоразовых гиперзвуковых исследовательских аппаратов.

Stratolaunch управляет экипаж из трех человек — пилота, второго пилота и бортинженера — которые находятся в правом фюзеляже, что немного напоминает управление "Тысячелетним соколом" из фильма "Звездные войны".

Второй полет Stratolaunch состоялся на аэродроме в пустыне Мохаве, штат Калифорния.