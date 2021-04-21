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События Вчера, 17:54101
Суд отпустил из СИЗО обвиняемого в убийстве Шеремета Антоненко

В пятницу, 30 апреля, Шевченковский суд Киева освободил из СИЗО обвиняемого в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко.

Его перевели на круглосуточный домашний арест.

Во время сегодняшнего заседания суда прокурор не стал требовать продления ареста для Антоненко. Судья частично удовлетворил ходатайство защиты.

Отметим, что под стражей Антоненко пробыл с декабря 2019 года.

Тем временем под зданием суда собралась группа поддержки Антоненко и еще больше правоохранителей.

Напомним, Павел Шеремет погиб летом 2016 года, когда машина, в которой он находился, взорвалась в центре Киева. В декабре 2019 года правоохранители объявили подозрение в убийстве трем лицам: военной медсестре Яне Дугарь, волонтеру и детскому сосудистому кардиохирургу Юлии Кузьменко, а также музыканту и ветерану АТО Андрею Антоненко. При этом ни один из них своей причастности к убийству не признает.

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Теги: news, новости, Украина, Антоненко, 7dniv, 7dnivinfo  
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