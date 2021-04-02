Катастрофа АН-26 под Харьковом. Обвинения вручили двум военным и депутату

В уголовном производстве о катастрофе самолета АН-26, в результате которой погибло 26 военнослужащих, появилось трое новых подозреваемых.

Все они - военные должностные лица.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генерального прокурора Украины.

"Заместитель командира воинской части А4104 по летной подготовке и еще один заместитель командира подозреваются в нарушении правил подготовки и проведения полетов, а также небрежном отношении к военной службе (ст. 416, ч. 3 ст. 425 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Кроме того, о подозрении в небрежном отношении к военной службе сообщили и депутату Харьковского областного совета. Во время катастрофы он исполнял обязанности начальника Харьковского национального университета Воздушных Сил. Судя по всему, речь идет об Александре Туринском.

Всем троим сообщили о подозрении и вручили ходатайства об избрании меры пресечения, сторона обвинения просит применить к ним домашний арест. Досудебное расследование в этом деле планируют завершить уже в мае 2021 года.

"на основании дополнительно собранных доказательств и экспертиз об изменении ранее сообщенных подозрений сообщено Командующему Воздушных Сил ВСУ, бывшему командиру воинской части А4104 и бывшему руководителю управления полетами на аэродроме "Чугуев", который не обеспечил безопасность полетов на вверенных им направлениях по должностям", - добавили в Офисе генпрокурора.