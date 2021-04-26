Медики рассказали подробности смерти ребенка от истощения в Одессе

Директор одесской детской государственной клинической больницы №3 Елена Артемова рассказала подробности смерти от анорексии 12-летней девочки, на родителей которой полиция завела уголовное дело.

Слова медика приводит УНИАН.

Артемова сообщила, что ребенка привезла в больницу скорая помощь 28 апреля в 10:30. Девочка была в коме.

"В состоянии крайней тяжести. Температура тела 35,2, пульс 20, частота дыхания до 10, сатурация 75, глюкоза 1, давление 50 на 40… В возрасте 12 лет и 10 месяцев ребенок весил 28 кг. Она не реагировала абсолютно ни на что, и сразу была поднята в отделение интенсивной терапии, где начались реанимационные мероприятия", - рассказала Артемова, добавив, что у больной были явные признаки кахексии - крайнего истощения организма.

Также у юной пациентки отсутствовала подкожная жировая клетчатка и было заостренное лицо.

Девочке поставили предварительный диагноз кома второй степени (глубокая кома), синдром дегидратации (обезвоживание), кахексия, полиорганная недостаточность (тяжелая неспецифическая стресс-реакция организма) и подозрение на COVID-19.

"Кроме того, УЗИ показало, что у ребенка сердечная недостаточность. Обследование показало поражение всех внутренних органов", - сказала врач.

По ее словам, медики сделали все возможное, чтобы спасти больную: ее подключили к специальной аппаратуре, в том числе к аппарату ИВЛ. Однако через 19 часов она умерла.

Как отметила директор больницы, при поступлении школьнице был сделан быстрый тест на COVID-19, который дал отрицательный результат, но уже сегодня из лаборатории поступил результат ПЦР-диагностики, согласно которому коронавирус в организме истощенного подростка присутствовал.

Медик подтвердила данные полиции, что в связи с гибелью ребенка открыто уголовное производство, которое предполагает проведение ряда экспертиз. В рамках расследования проверят результаты медицинских исследований и установят окончательную причину смерти.

Директор также рассказала, что девочку сопровождала женщина, которая представилась ее бабушкой. Родственница пояснила, что вызвала скорую помощь, так как утром не смогла разбудить внучку. Она рассказала врачам, что "пару месяцев назад" девочка весила 55 кг, но не смогла вспомнить, принимала ли она какие-либо препараты, заявив, что на все другие вопросы ответит мать.

"Мама приехала после того, как мы вызвали полицию", - сказала Артемова.