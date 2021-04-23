В Украине 1 мая является праздничным и выходным днём

День международной солидарности трудящихся, "прижившийся" с советских времен, еще называют Днем труда, а в народе - первомайскими праздниками, Первомаем.

В Украине, согласно Кодексу законов о труде, 1 мая является выходным.

Согласно историческим справкам, 1 мая 1886 года в американском городе Чикаго прошла массовая забастовка рабочих, требовавших установления 8-часового рабочего дня вместо 15-часового. Она закончилась столкновениями с полицией и кровопролитием.

Спустя три года, в июле 1889-го, в Париже прошел конгресс II Интернационала, где решили считать 1 мая Днем международной солидарности трудящихся. Конгресс предложил ежегодно отмечать этот день демонстрациями с социальными требованиями. С тех пор он стал носить не столько социальный, сколько политический характер: знак протеста рабочих против так называемых классовых врагов. В Советском Союзе использовался в целях пропаганды труда и рабочих профессий, с главной трибуны страны с речами выступали вожди. Традиционно 1 мая на всей территории СССР по случаю этого государственного праздника организовывались и проводились массовые демонстрации, среди атрибутов которых были транспаранты, красные флажки, воздушные шары, цветущие ветки яблони.

В наше время праздник отмечается в десятках стран. В некоторых из них он часто используется для проведения политических митингов и демонстраций. Раньше в Украине организаторами таких мероприятий выступали, как правило, представители коммунистических и социалистических партий, профсоюзы.