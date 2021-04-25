Водитель такси в Британии предлагает "меню поездки" для пассажиров

Во время поездки желающие могут провести время буквально, как угодно: от проведения сеансов терапии до поездки в пьяном виде и надувания пузырей.

Поездка в такси всегда своего рода лотерея: разговаривать ли всю дорогу с водителем, ехать молча, или надеть наушники, чтобы послушать любимый саундтрек. Но, один британский водитель такси по имени Камерон решил ничего не оставлять на волю случая, и предложил своим пассажирам список из 10 вариантов того, как они хотят провести свою поездку, от неловкой тишины до сеанса терапии.

Об этом пишет Mirror.

На заднем сидении автомобиля он поместил меню для пассажиров, с текстом: "Добро пожаловать в такси Камерона! Чтобы сделать вашу поездку приятной, я приготовил для вас меню. Выберите один из пунктов (или не делайте, это ваш выбор), усаживайтесь, расслабьтесь и наслаждайтесь поездкой".

Пассажиры в меню могут по желанию выбрать следующие опции:

Неловкая поездка – вы полностью игнорируете это меню, а затем мы сидим в тишине до конца поездки; Веселая поездка – я рассказываю анекдоты или смущающие истории из своей жизни; Тихая поездка; Жуткая поездка – я ничего не говорю, но продолжаю смотреть на тебя через зеркало заднего вида; Караоке поездка – мы зажигаем под хиты 80-х, начала 2000-х или буквально все, что вы хотите; Мыльные пузыри – мы все время пускаем пузыри; Небольшая беседа – мы говорим о том, какая сумасшедшая погода была в последнее время, и я спрашиваю, поймал ли ты вчера свою игру; Поездка – терапия – вы говорите мне о своих проблемах, и я слушаю; Пьяная поездка – тебя тошнит в моей машине; Клише – вы спрашиваете меня, как долго я работаю в такси.

Фото меню за короткий срок стало буквально вирусным в соцсетях. Оно набрало тысячи комментариев, поскольку люди стали обсуждать лучший для себя вариант.

"Начните с мыльных пузырей, а затем переключитесь на жуткую поездку. Может быть, закончите ее поездкой в пьяном виде. Это похоже на шарики мороженого: лучше смешивать вкусы", – написал один из пользователей.

"Если ты не выберешь пункт 9, он выберет тебя", – поделился мнением другой.

"Почему так не в каждом такси? Хочу мыльные пузыри", – задался вопросом еще один пользователь.

А кто-то добавил: "Я хочу поездку-караоке. И водителю лучше, черт возьми, подпевать. Машина – самое забавное место, чтобы петь, но никто никогда не присоединяется ко мне, и я чувствую себя глупо".

Напомним, в китайском такси появилась услуга: вызов водителя-коммуниста. Таким образом, компания надеется внести свой вклад в развитие Компартии через современные технологии, а также построить собственное сообщество работников-партийцев.