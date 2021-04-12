Минюст рассказал, что нужно для начала производства вакцины против Covid_19

По мнению министра юстиции Малюськи, в нашей стране якобы нет ученых и базы для начала масштабного процесса.

Производство отечественной вакцины от коронавируса может стартовать только после проведения клинических испытаний самого препарата.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил глава Минюста Денис Малюська.

По его словам, Украина может запустить масштабное производство отечественной вакцины от COVID-19, но сперва должны быть проведены клинические испытания препарата.

"О том, что не хватает только несколько миллионов долларов для того, чтобы запустить производство вакцины — это манипуляция, так как вакцина не прошла клинических испытаний. Будем объективны. Будут прохождения клинических испытаний — запустить производство не слишком сложно", — подчеркнул Малюська в эфире телеканала.

Он также объяснил, что именно останавливает запуск производства отечественной вакцины и проведение клинических испытаний среди добровольцев. Малюська уверяет, что у Украины "нет ученых и научной базы", что позволило бы быстро запустить собственную линию по производству препарата.

"У нас нет ученых, или научной базы, или даже базы для проведения клинических испытаний, чтобы сейчас массово и быстро запустить. … Здесь есть объективные ограничения, которые, скажем так, связывают руки для того, чтобы наступило то, чего мы реально хотим и пытаемся помочь нашим гражданам", — резюмировал министр юстиции.