На выборах в Индии побеждает Иосиф Сталин

Политик родился всего за несколько дней до смерти своего советского тезки в 1953 году.

Индийский политик Иосиф Сталин готовится прийти к власти в штате Тамил Наду на юге Индии, пишет The Daily Mail.

Как показывают экзит-полы, возглавляемая им партия "Дравида Муннетра Кажагам" (DMK) побеждает ближайших конкурентов с большим отрывом.

Глава политсилы был назван в честь советского диктатора Сталина его отцом, М. Карунаниди, "левым" четырехкратным главным министром государства.

Родившийся всего за несколько дней до смерти своего тезки в 1953 году, индийский Сталин – убежденный демократ – признал в интервью газете Times of India в 2019 году, что его имя вызвало некоторые неловкие моменты в России, когда он прилетал туда в 1989 году:

"Как только я приземлился в российском аэропорту, меня попросили назвать мое имя. Когда я сказал "Сталин", многие люди в аэропорту начали смотреть на меня. Проверяя мой паспорт, чиновники задали мне несколько вопросов, прежде чем меня впустили".

Таким образом он пришел к выводу, что в Советском Союзе Сталина "многие не любили".

Результаты выборов в Тамил Наду должны быть объявлены в воскресенье, как и в нескольких других штатах, включая Кералу, Ассам и Западную Бенгалию на востоке Индии.