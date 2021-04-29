Как пройдет Пасха в условиях карантина

Глава Минздрава Максим Степанов подчеркнул, что коронавирус – убежденный атеист, поэтому здоровье верующих – только в их руках.

2 мая в Украине отмечается один из самых важных христианских праздников – Пасха. Пандемия коронавируса внесла свои коррективы в сценарий празднования, которые необходимо учитывать всем, кто собирается в церковь, будь то всенощное богослужение или традиционное освящение куличей утром.

Еще несколько дней назад КМУ провел встречу с Советом церквей и религиозных организаций, где обсуждалось грядущее празднование Пасхи. По словам министра здравоохранения Украины, был достигнут ряд договоренностей.

"Мы договорились о возможности уменьшения продолжительности богослужения с одновременным увеличением их количества, фиксации дверей в храмах, чтобы они постоянно были открыты. Также договорились о дополнительном запрете физического контакта при совершении обрядов — поцелуев крестов, икон, святынь", – заявил глава Минздрава на брифинге.

При этом ведомство не собирается вводить дополнительные ограничения, но рекомендует гражданам придерживаться правил и норм, которые действуют сегодня. Обязательным условием пребывания в храмах или возле них является наличие защитной маски на лице.

Степанов посоветовал воздержаться от посещения богослужений целыми семьями, предложив ограничиться кем-то одним, а также рекомендует максимально исключить посещение службы стариками и теми, кто имеет хронические заболевания.

"В отличие от верующих, коронавирус — это убежденный атеист, для него нет никаких праздников, он всегда будет пытаться поразить вас или ваших близких. Будьте осторожны, беспокойтесь о родных, дайте возможность отдохнуть нашим врачам", – подчеркнул глава Минздрава.

Что касается столицы, то накануне Пасхальных праздников городские власти совместно с представителями бизнес-ассоциаций Украинский Совет Бизнеса, Торговая Промышленная Палата и Европейская Бизнес Ассоциация обратилась к киевлянам с просьбой соблюдать противоэпидемические мероприятия во время богослужений.

По словам заместителя председателя КГГА по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий Алексей Кулебы, учитывая чувства верующих и народные традиции, город снял строгие карантинные ограничения накануне пасхальных праздников, а именно с 1 мая. Об этом чиновник написал на своей странице в Facebook.

Он призвал прихожан максимально ответственно отнестись к своему здоровью, соблюдать меры предосторожности, сохранять социальную дистанцию и держаться подальше от скоплений людей.

"Каждый из нас несет ответственность за дальнейшее распространение вируса. Важно удержать снижение количества больных и не допустить дальнейших вспышек COVID-19 в столице. Мировая пандемия стала тяжелым испытанием для всех: власти, бизнеса, граждан. Строгие карантинные ограничения были вынужденной мерой, которая имела экономические потери для предпринимателей. Поэтому только вместе мы сможем преодолеть последствия пандемии и начать новый этап развития. Берегите себя и будьте сознательными", – говорится в публикации.