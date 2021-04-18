Количество нарушений жесткого карантина в Киеве подсчитала полиция

За время действия усиленного карантина в Киеве столичные правоохранители зафиксировали больше 10 тысяч правонарушений.

Об этом сообщает пресс-служба правоохранителей.

Так, полиция проверяла соблюдение противоэпидемических мероприятий и осуществляла проверку специальных билетов на проезд в общественном транспорте. Кроме того, патрулировались места отдыха киевлян.

В результате проверок, было обнаружено 10 562 правонарушения. Из них 957 протоколов составили на должностные лица. В частности, это развлекательные заведения, ночные клубы и рестораны.

На граждан за время "красного" уровня карантина было составлено 474 админпротокола, а также вынесено 9 131 постановление.