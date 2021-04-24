"Зоной боевых действий" в Пентагоне назвали космос

Командующий Космическими силами США генерал ВВС Джон Реймонд заявил, что космос является зоной боевых действий, при этом Россия и Китай обладают оружием, которое способно уничтожить американские спутники.

Об этом военный заявил в интервью газете The Washington Post.

"Очевидно, что космос - это зона боевых действий, такая же, как воздух, земля и море. Это то, что действительно осуществилось за последние несколько лет, поскольку и Китай, который является нашей постоянной угрозой, и Россия разработали оружие, которое может либо нарушить работу наших спутников, либо уничтожить их", - заявил Реймонд.

По словам командующего, Космические силы нужны для сдерживания, а не конфликта, который "начнется или распространится на космос".

Кроме того, Реймонд добавил, что США намерены выступить в роли "диспетчеров" космоса и контролировать движения в нем, чтобы избежать катастроф на спутниках и других объектах.