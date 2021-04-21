Пригородную электричку с вагонами для велосипедистов запускает "Укрзализныця"

"Укрзализныця" объявила о запуске электропоезда с возможностью перевозки велосипедов. Электричка начнет курсировать в пределах регионального филиала "Юго-Западная железная дорога".

Об этом сообщила пресс-служба УЗ.

В ближайшее время десять отремонтированных вагонов примут в эксплуатацию по железной дороге и они выедут на пути.

"При планировании ремонтов "Укрзализныцей" было принято решение оборудовать вагоны с местами для перевозки велосипедов, а также увеличить удобство пользования", - говорится в сообщении.

Велосипеды можно будет закрепить в первом и десятом вагонах.

Кроме того, в УЗ пообещали, что следующим шагом станет повышение инклюзивности пригородных поездов.