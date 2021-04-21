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События Вчера, 20:03762
Как в "ДНР" решили конфисковать жилье переселенцев и можно ли этому помешать

На этой неделе в "ДНР" приняли несколько норм, которые касаются "национализации имущества" - как украинских компаний, так и физических лиц.

Во-первых, в "республике" в очередной раз простили долги местных жителей перед банками, которые находятся на подконтрольной Киеву территории. 

Впрочем, эта история для простых граждан никаких последствий иметь не будет: ведь за пределами "ДНР" они останутся такими же должниками. 

Зато куда интереснее "указ" Дениса Пушилина о бесхозном имуществе, которое собираются конфисковать. Речь о недвижимости, чьи хозяева уехали от войны. 

Причем коснется это даже тех квартир, которые сдаются или досматриваются кем-то по просьбе хозяев. 

"Страна" разбиралась, что теперь ждет переселенцев, которые вынуждены были уехать из охваченного войной региона. 

Жилье переселенцев

"Глава ДНР" Денис Пушилин 28 апреля поручил выявить и обеспечить переход в муниципальную собственность бесхозного и "выморочного" недвижимого имущества. 

Бесхозной будет считаться недвижимость, которая не имеет собственника, либо он неизвестен или отказался от права собственности. Выморочное имущество - оставшееся после умершего человека и на которое никто не претендует или не может это сделать - ни по завещанию, ни по праву наследования. 

Таким образом, в "ДНР" назвали бесхозяйной в том числе такие квартиры и дома, у которых есть хозяева. Но которые не живут на территории "республики". 

Местные жители знают, что и изъятие имущества уехавших - это не новость. В первую очередь там заняли элитные особняки, где раньше жили местные бизнесмены. Но это делалось, скажем так, явочным порядком и вне каких-либо процедур. 

О том, что будут изымать пустые квартиры, дончан предупреждали давно. Чтобы создавать видимость, что в доме кто-то живет, многие уехавшие сдавали жилье даром и просили квартирантов оплачивать только коммуналку. Благодаря этому, соседи могли подтвердить контролирующим органам, что квартира не пустует и не заброшенная.

Теперь такая схема может не сработать. Чтобы подтвердить, что квартира не бесхозяйная, в администрацию должен обратиться собственник. В таком случае сбор документов по изъятию будет прекращен. 

Местный "депутат" Анастасия Селиванова заявила, что для уехавших жителей больше не будет поблажек.

"Обращаюсь к "бывшим донецким", которые покинули территорию 7 лет назад и не платят коммуналку. Теперь так нельзя, если человек не смотрит за жильем, то администрация его имеет право забрать и отдать нуждающимся", — отметила Селиванова.

Впрочем, судя по конкретным документам, которые издали в "ДНР", речь идет совсем о другом. 

Каков механизм изъятия квартиры?

"Страна" проанализировал "указ" Пушилина, в котором дается алгоритм по работе с жильем. 

Под бесхозным имуществом подразумеваются не только дома и квартиры, но и нежилые помещения - например, гараж для автомобиля. А также земельные участки. 

О том, что помещение бесхозные, власти "ДНР" могут выявлять как самостоятельно, так и по сообщению жителей "республики". Для этого они должны подавать информацию о таких объектах в письменном или электронном виде в "администрации" районов или городов.

Администрация в течение 10 дней после выявления такого имущества размещает объявление в на своем официальном сайте с предложением к собственнику объявиться. В случае неявки, запускается процесс признания собственности бесхозной.

То есть - и это главный момент - людям, которые владеют недвижимостью в неподконтрольных районах Донецкой области, нужно будет доказывать личным присутствием свое право на собственность. На это отводится 30 дней. 

Если за месяц хозяин не объявился, организуется комиссия, которая проводит осмотр помещения. К акту осмотра могут прикладываться фотоснимки.

Для подтверждения информации о бесхозности комиссия направляет запросы в органы власти, которые ведут соответствующий учет.

В это время также можно приехать и подтвердить свое владение жильем или землей. В таком случае комиссия прекращает работу по сбору документов и признанию имущества бесхозным.

Но если этого не происходит, комиссия продолжает устанавливать собственника по базам данным и реестрам. И, как только его находят, снова публикуют объявление - уже персональное в адрес владельца недвижимости. Далее ему снова дается 30 дней для появления. 

Если же собственник в указанный срок не явится:

⁃ в течение 5 дней администрации составляет акт о невозможности установления собственника,
⁃ организует сбор технических и других документов для передачи объекта в муниципальное пользование.

После постановки на учет недвижимости как бесхозной, это фиксируется на сайте администрации.
Имущество становится муниципальной собственностью в формате акта приема-передачи.

Всего на этот процесс, как видим, отводится 75 дней плюс время на установление собственника жилья. 

Но и по истечению одного года после того гражданин может обратиться в местный "суд" о передаче имущества в муниципальную собственность и оспорить это решение.

В случае, если человек докажет право собственности, ему будут направлено требование о содержания помещения в надлежащем виде. Также он должен будет понести затраты за его содержание. Расчет производится администрацией. То есть можно всерьез "попасть" на деньги. 

Касательно выморочного имущества. Оно обнаруживается и фиксируется таким же способом. В случае, если наследник не объявляется, администрация подает подает нотариусу заявление о выдаче ей права на наследство.

И в первом, и во втором случае, когда частный дом размещен на земельном участке, он также объявляется бесхозяйным и передается для муниципального пользования.

То есть если подытожить, то основная проблема для уехавших из "ДНР" в том, что собственники должны физически явиться в администрацию, чтобы подтвердить право собственности.

Также в документе прописывается возможность, что собственник откажется от своего имущества, подтвердив отказ у местного "нотариуса". Что, судя по всему, может стать лазейкой для "отжатия" квартир ускоренным способом - не дожидаясь описанных выше сроков. 

Тем более, что какой-никакой рынок недвижимости в "республике" есть, и даже средние квартиры в том же Донецке продаются по цене от 10-20 тысяч долларов. Иными словами, "бесхозное" жилье потом можно пускать в коммерческий оборот. 

Что теперь делать владельцам жилья в "ДНР"?

Итак, как видим, риторика властей "республики" о том, что изъятие коснется лишь тех, кто забросил жилье и не платит коммуналку - документами не подтверждается. 

По факту отобрать можно любой дом, квартиру, землю, гараж - если даже по просьбе хозяина это имущество содержится в порядке, оплачиваются коммунальные или жилье сдается в аренду. 

В "указе" пишется только, что недвижимость должна иметь "признаки бесхозяйственности", которые в документе не перечислены. 

То есть под угрозой все переселенцы, которые уехали как в Украину, так и в Россию. И которые являются собственниками своих квартир и домов. Что им делать?

Во-первых, нужно следить за официальными ресурсами муниципальных органов "ДНР". Вот ссылка на сайт "администрации" Донецка. По ней указаны также ссылки на странички отдельных районов города, где тоже могут публиковать объявления о "бесхозном" имуществе.

Во-вторых, договориться с соседями или теми, кто присматривает за жильем. Чтобы на случай проверки они могли сказать, что вы и ваши родственники проживают в квартире.

При этом надо понимать, что чиновники вряд ли начнут проверять весь жилой фонд "ДНР" на предмет установления владельцев. То есть шансы на появление таких проверяющих невелики. 

В-третьих, быть готовыми приехать в ОРДО на случай появления вашего жилья в списке кандидатов на "национализацию". Но этот вариант подходит пока лишь тем, кто не сменил местную прописку, к примеру, на киевскую. Остальных в "республику" пока не пускают. 

"Национализация" банков и "прощение долгов"

Еще один "закон", который принял "парламент ДНР", касается украинских банков. Указывается, что они перейдут в собственность "республики".

Местный "депутат" Максим Кныш, который представлял документ, объяснил, для чего это делается - "позволить использовать указанное имущество в интересах "ДНР" и ее граждан". 

Действие "закона" не распространяется на банки Украины, владельцами которых на май 2014 года являлись банки или госкорпорации, созданные в соответствии с законодательством РФ - "Проминвестбанк", "Сбербанк" и другие. 

Окончательный перечень имущества, которое заберут в пользу "ДНР", еще составляется. 

Как известно, украинские банки на неподконтрольной Киеву территории прекратили работу еще в 2014 году. 

С тех пор двери многих отделений украинских банков стоят заколоченными. Но, по словам жителей Донецка, это касается не всех отделений. 

Как рассказала нам дончанка Наталия, один банк в районе площади Бакинских комиссаров переоборудовали под аптеку, другой - под магазин бытовой химии. А входы в остальные поросли травой. 

Таким образом, де-факто "национализация" имущества украинских банков была и ранее. Но сейчас, вероятно, мероприятие станет повсеместным. 

Этим же документом "ДНР" прекратила обязательства жителей перед украинскими банками по кредитам, ипотеками и другим долгам. 

Понятно, что на данный момент это решение чисто декларативное. В "республиках" и так никто не заставлял платить по долгам украинским банкам. А о возвращении, к примеру, депозитов, которые были у дончан до войны на банковских счетах, в решении "ДНР" ничего не говорится.

В то же время на усилия украинских банков получить назад свои долги это никак не повлияет. 

С 2014 до 2016 года украинские банки активно выбивали деньги с дончан. 

"Мне звонили по два-три раза каждый день. Долг по кредитке "Привата" был около 300 гривен, я его оплатила. У моей соседки на кредит в 2000 гривен набежала пеня около 20 тысяч гривен. Ей тоже звонили постоянно. Муж взял трубку и сказал, что его жену убило снарядом, сказал не звонить больше. С тех пор звонки прекратились. Через несколько лет она спокойно выехала на территорию Украины, сделала себе загранпаспорт и полетела на заработки в Польшу, никаких проблем из-за того кредита не было", - рассказала нам Наталия. 

В целом же многие дончане простили себе долги перед украинскими банками сами. Для этого они сменили номер мобильного телефона и перешли на местный "Феникс". Теперь из Киева им просто не могут дозвониться. 

Выполнили же все свои долговые обязательства те жители "ДНР", которые ездят в Украину и продолжают быть клиентами украинских банков. Финансовые учреждения, как и официальный Киев, никакие "республиканские" документы не признает.

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Теги: news, новости, Украина, ДНР, Квартиры, 7dniv, 7dnivinfo  
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