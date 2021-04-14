Шмыгаль заявил что к концу года средняя зарплата в Украине может достигнуть 14,5 тысяч гривен

Глава правительства Украины Денис Шмыгаль заявил, что к концу году средняя зарплата может достигнуть 14,5 тыс. гривен.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

По информации Госстата, в марте реальная зарплата (то есть с учетом инфляции) выросла на 9,5% по сравнению с мартом 2020 года и составила 13,6 тысячи гривен.

По данным Госстата в марте реальная зарплата (то есть с учетом инфляции) выросла на 9,5% по сравнению с мартом 2020 года и составила 13,6 тысячи гривен.

"Это на 2,2 тысячи гривен больше, чем за этот же месяц прошлого года. Наибольший рост зарплат за год было в Черновецкой (на +31%), Донецкой (+30%) и Тернопольской (+27%) областях", - написал он.

По словам премьера, позитивный сценарий роста экономики свидетельствует о том, что к концу года средняя зарплата может достигнуть 14 500 гривен.