 

Во Франции полиция распылила слезоточивый газ на первомайской демонстрации

События Вчера, 20:20121
Во Франции полиция распылила слезоточивый газ на первомайской демонстрации

Во французском Лионе правоохранители распылили слезоточивый газ на демонстрации, посвященной первомаю.

Об этом сообщает BFM.

Как утверждают журналисты, местным правоохранителям пришлось вмешаться в акцию из-за действий агрессивной группы людей, общей численностью около 200 человек. Они двигались впереди колонны демонстрантов.

"3 тыс. демонстрантов прибыли на площадь Белькур. Пока зафиксировано использование пиротехники и акты вандализма. Пять человек задержаны. Сотрудники правоохранительных органов продолжают следить за тем, чтобы мероприятия по случаю 1 Мая могли продолжаться в максимально спокойной обстановке", - сказали в коммюнике префектуры региона Овернь - Рона – Альпы.

Всего в городах Франции, утверждают власти, движение поддержали почти 100 тысяч человек.

Напомним, около двадцати отставных французских генералов обратились с письмом к президенту Эммануэлю Макрону, правительству и парламенту страны с требованием не допустить гражданскую войну, которая, по их мнению, может наступить в условиях дальнейшей "исламизации" государства. Также они упрекнули руководство Франции в жестоком подавлении акций "желтых жилетов".

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Франция, 7dniv, 7dnivinfo  
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ

Новости по теме

За почти 3 млн гривен в Полтаве установят 50-метровый флаг Украины
За почти 3 млн гривен в Полтаве установят 50-метровый флаг Украины
20-апр-2021, 21:51
"Перезагрузки" Нормандского формата Кулеба ждет от Франции
28-мар-2021, 11:11
В вакцинодром превратят самый большой стадион Франции
В вакцинодром превратят самый большой стадион Франции
23-мар-2021, 10:24
Франция одобрила вакцину Johnson&Johnson от коронавируса
Франция одобрила вакцину Johnson&Johnson от коронавируса
13-мар-2021, 09:37
Во Франции и Германии готовы передать Украине накопленные неиспользованные вакцины AstraZeneca
Во Франции и Германии готовы передать Украине накопленные неиспользованные вакцины AstraZeneca
2-мар-2021, 22:16

Последние новости

Вчера, 2021-05-01
20:20
События
Во Франции полиция распылила слезоточивый газ на первомайской демонстрации
20:04
События
Шмыгаль заявил что к концу года средняя зарплата в Украине может достигнуть 14,5 тысяч гривен
20:03
События
Как в "ДНР" решили конфисковать жилье переселенцев и можно ли этому помешать
18:09
События
Пригородную электричку с вагонами для велосипедистов запускает "Укрзализныця"
17:47
События
"Зоной боевых действий" в Пентагоне назвали космос
17:07
События
Количество нарушений жесткого карантина в Киеве подсчитала полиция
16:27
События
Крупную схему хищения сжиженного газа под Полтавой раскрыла СБУ вместе с "Нафтогазом"
16:20
События
Закрытие школ-интернатов на год отсрочили в Украине
15:28
События
Как пройдет Пасха в условиях карантина
15:27
События
На выборах в Индии побеждает Иосиф Сталин
13:12
События
Минюст рассказал, что нужно для начала производства вакцины против Covid_19
13:07
События
Водитель такси в Британии предлагает "меню поездки" для пассажиров
10:42
События
Опасно ли красить яйца на Пасху рассказала диетолог
10:40
События
Сверхмощные магнитные бури и ретроградный Меркурий. В мае зоне риска - женщины и автомобилисты
10:38
События
Применение вакцины от коронавируса производства Johnson & Johnson отложили в Канаде
10:36
События
Кыргызстан объявил траур по погибшим на границе с Таджикистаном
10:35
События
Рецепты куличей без опары, которые получаются всегда. Готовим творожную пасху и ленивые панеттоне
10:26
События
Россию из-за санкций против ЕС раскритиковали в МИД Германии
08:21
События
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 1 мая 2021
2021-04-30
23:30
События
В Украине 1 мая является праздничным и выходным днём

Новости ТОП-7

Страстная пятница 2021. Что завтра категорически нельзя делать, приметы и традиции17694
Почему из Офиса президента уходит Юлия Мендель9311
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 30 апреля 20213318
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 29 апреля 20213164
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 1 мая 20213026
Премьер Британии Джонсон оказался в самом центре коррупционного скандала1925
Как в "ДНР" решили конфисковать жилье переселенцев и можно ли этому помешать766

Досуг

Как правильно чистить бассейн: 5 простых шагов от ИмперБуд
Как правильно чистить бассейн: 5 простых шагов от ИмперБуд
Если вода в бассейне перестала быть прозрачной и больше похожа на грязную лужу – это означает, что ему требуется тщательная очистка.
30-апр-2021, 18:56182
Какую модель Айфона стоит выбрать?
Какую модель Айфона стоит выбрать?
Ответ на вопрос, какую модель Айфона стоит приобрести, зависит в первую очередь от целей, которые ставит покупатель перед своим смартфоном. Что важнее прежде всего – камера, аккумулятор, дисплей, процессор, количество памяти.
30-апр-2021, 10:07256
World visa - квалифицированная помощь профессионалов в получении виз
World visa - квалифицированная помощь профессионалов в получении виз
Если есть желание с той или иной целью посетить Австралию, Канаду, США или Великобританию, стоит обратиться в визовое агентство World visa. Сотрудники данной компании реально помогают жителям Украины в оформлении визы в самые сложные страны мира.
29-апр-2021, 08:29232
Чем мебельный кожзам лучше натурального?
Чем мебельный кожзам лучше натурального?
Натуральная кожа является эталоном мебели премиум класса. Обивка из такого покрытия имеет превосходный эстетический вид, долговечная в эксплуатации, но требовательна к уходу.
27-апр-2021, 22:27352
Трубопроводные системы: инновационные технологии производства, материалы и стандарты
Трубопроводные системы: инновационные технологии производства, материалы и стандарты
Трубопроводная магистраль – сложная система, конструкция которой включает как центральную трассу, так и боковые ответвления, переходы труб с одного диаметра на другой, завороты, изменения угла наклона.
26-апр-2021, 20:26417
Капитальный ремонт Renault: экономно и надежно
Капитальный ремонт Renault: экономно и надежно
При поломке автомобиля его владелец часто сталкивается с проблемой дорогостоящего ремонта. Запчасти на транспортное средство марки Renault стоят недешево. Подобрать детали по доступной цене поможет разборка Рено в Киеве.
25-апр-2021, 18:59507

События

Во Франции полиция распылила слезоточивый газ на первомайской демонстрации
Во Франции полиция распылила слезоточивый газ на первомайской демонстрации
Во французском Лионе правоохранители распылили слезоточивый газ на демонстрации, посвященной первомаю.
Вчера, 20:20123
Шмыгаль заявил что к концу года средняя зарплата в Украине может достигнуть 14,5 тысяч гривен
Шмыгаль заявил что к концу года средняя зарплата в Украине может достигнуть 14,5 тысяч гривен
Глава правительства Украины Денис Шмыгаль заявил, что к концу году средняя зарплата может достигнуть 14,5 тыс. гривен. 
Вчера, 20:0466
Как в "ДНР" решили конфисковать жилье переселенцев и можно ли этому помешать
Как в "ДНР" решили конфисковать жилье переселенцев и можно ли этому помешать
На этой неделе в "ДНР" приняли несколько норм, которые касаются "национализации имущества" - как украинских компаний, так и физических лиц.
Вчера, 20:03766
Пригородную электричку с вагонами для велосипедистов запускает "Укрзализныця"
Пригородную электричку с вагонами для велосипедистов запускает "Укрзализныця"
"Укрзализныця" объявила о запуске электропоезда с возможностью перевозки велосипедов.
Вчера, 18:0979
"Зоной боевых действий" в Пентагоне назвали космос
"Зоной боевых действий" в Пентагоне назвали космос
Командующий Космическими силами США генерал ВВС Джон Реймонд заявил, что космос является зоной боевых действий, при этом Россия и Китай обладают оружием, которое способно уничтожить американские спутники.
Вчера, 17:4779
Количество нарушений жесткого карантина в Киеве подсчитала полиция
Количество нарушений жесткого карантина в Киеве подсчитала полиция
За время действия усиленного карантина в Киеве столичные правоохранители зафиксировали больше 10 тысяч правонарушений.
Вчера, 17:0798
7 Днів