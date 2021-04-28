Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 2 мая 2021

В Украине по состоянию на утро 2 мая 2021 - 2 083 180 человек инфицированых коронавирусом COVID-19.
Плюс 5 094 новых случаев в сутки.
Умерло 44 596 человек.
Выздоровело - 1 676 265.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (804), Донецкой (418), Харьковской (344), Одесской (296) и Черкасской (273) областях.
2661 человек привит против COVID-19 в сутки 1 мая 2021 в Украине.
754 926 человек привито от начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 754 924 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 290 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).
По областям (по количеству инфицированных):
Киев - 177 случаев / 74 прививки;
Винницкая область - 100 случаев / 74 прививки;
Волынская область - 120 случаев / 40 прививок;
Днепропетровская область - 804 случая / 104 прививки;
Донецкая область - 418 случаев / 350 прививок;
Житомирская область - 193 случая / 78 прививок;
Закарпатская - 9 случаев / 83 прививки;
Запорожская область - 100 случаев / 20 прививок;
Ивано-Франковская область - 56 случаев / 0 прививок;
Киевская область - 255 случаев / 156 прививок;
Кировоградская область - 131 случай / 0 прививок;
Луганская область - 37 случаев / 0 прививок;
Львовская область - 203 случая / 20 прививок;
Николаевская область - 232 случая / 425 прививок;
Одесская область - 296 случаев / 287 прививок;
Полтавская область - 127 случаев / 20 прививок;
Ровенская область - 183 случая / 140 прививок;
Сумская область - 175 случаев / 190 прививок;
Тернопольская область - 181 случай / 0 прививок;
Харьковская область - 344 случая / 246 прививок;
Херсонская область - 187 случаев / 50 прививок;
Хмельницкая область - 209 случаев / 0 прививок;
Черкасская область - 273 случая / 127 прививок;
Черновицкая область - 273 случаев / 83 прививки;
Черниговская область - случаев / 94 прививки.