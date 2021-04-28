Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 2 мая 2021

В Украине по состоянию на утро 2 мая 2021 - 2 083 180 человек инфицированых коронавирусом COVID-19.

Плюс 5 094 новых случаев в сутки.

Умерло 44 596 человек.

Выздоровело - 1 676 265.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (804), Донецкой (418), Харьковской (344), Одесской (296) и Черкасской (273) областях.

2661 человек привит против COVID-19 в сутки 1 мая 2021 в Украине.

754 926 человек привито от начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 754 924 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 290 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).

По областям (по количеству инфицированных):

Киев - 177 случаев / 74 прививки;

Винницкая область - 100 случаев / 74 прививки;

Волынская область - 120 случаев / 40 прививок;

Днепропетровская область - 804 случая / 104 прививки;

Донецкая область - 418 случаев / 350 прививок;

Житомирская область - 193 случая / 78 прививок;

Закарпатская - 9 случаев / 83 прививки;

Запорожская область - 100 случаев / 20 прививок;

Ивано-Франковская область - 56 случаев / 0 прививок;

Киевская область - 255 случаев / 156 прививок;

Кировоградская область - 131 случай / 0 прививок;

Луганская область - 37 случаев / 0 прививок;

Львовская область - 203 случая / 20 прививок;

Николаевская область - 232 случая / 425 прививок;

Одесская область - 296 случаев / 287 прививок;

Полтавская область - 127 случаев / 20 прививок;

Ровенская область - 183 случая / 140 прививок;

Сумская область - 175 случаев / 190 прививок;

Тернопольская область - 181 случай / 0 прививок;

Харьковская область - 344 случая / 246 прививок;

Херсонская область - 187 случаев / 50 прививок;

Хмельницкая область - 209 случаев / 0 прививок;

Черкасская область - 273 случая / 127 прививок;

Черновицкая область - 273 случаев / 83 прививки;

Черниговская область - случаев / 94 прививки.