Венгрия ослабила карантин, но не для всех. Ходить в кафе могут только владельцы "сертификатов вакцинации"

Венгрия начиная с 1 мая апреля ослабила карантинные ограничения и открыла практически все общественные места, но только для владельцев сертификатов вакцинации.

Посетителям без такого документа может грозить год тюрьмы.

Об этом сообщает Hungary today.

На данный момент в Венгрии уже более 4 млн человек сделали прививки от коронавируса.

Те, кто получил обе дозы препарата и прошел полный цикл вакцинации, начиная с 1 мая могут посещать спортзалы, библиотеки, рестораны и ряд других заведений.

Однако если посетитель придет без сертификата вакцинации, то его могут оштрафовать на 280-2800 евро или даже посадить на год в тюрьму.

Новые правила, которые действуют с субботы, 1 мая: