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События Сегодня, 09:1064
Неизвестным веществом в Киеве отравились семья с ребенком и прибывшие ей помочь медики скорой

В канун Пасхи Киеве неизвестным веществом отравились семья из трех человек, а также приехавшие к ней на вызов три медика скорой помощи.

Все пострадавшие госпитализированы.

Об этом сообщает в Фейсбуке паблик "Киев оперативный".

Инцидент произошел в субботу, 1 мая.

"С Берлинского, 19 поступил вызов о том, что ребенка охватили судороги. Пока врачи оказывали помощь ребенку, стало плохо и родителям. У них также начались судороги. Врачи вызвали еще одну медицинскую бригаду. Пока ждали подмогу - судороги начались и у врачей", - говорится в записи в соцсети.

В итоге все пострадавшие оказались в больнице: ребенок в тяжелом состоянии - в ОХМАТДЕТе, его родители и три члена бригады скорой помощи в больнице скорой медицинской помощи.

Для выяснения обстоятельств отравления на место происшествия были вызваны полиция и ГСЧС.

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