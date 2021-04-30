Отправившийся в отставку Набсовет "Нафтогаза" продолжить исполнять обязанности призвал Кабмин

Кабинет министров призвал Наблюдательный совет "Нафтогаза", который ушёл в отставку после встречи с новым главой компании Юрием Витренко, продолжить исполнять свои обязанности до окончания конкурса на должности новых членов.

Об этом говорится на сайте украинского правительства.

"Кабинет Министров принял во внимание официальное заявление Наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" и еще своим распоряжением от 28 апреля 2021 №370 предложил ее членам остаться на своих должностях на период проведения нового конкурса и избрания новых независимых членов Наблюдательного совета", - сказано в пресс-релизе на правительственном портале.

Также в тексте говорится, что Кабмин надеялся, что Наблюдательный совет "Нафтогаза" "в продолжение лучших практик корпоративного управления выберет позицию относительно дальнейшего выполнения своих обязанностей".

"Это обеспечит качественное, независимое и устойчивое управление крупнейшей государственной компанией НАК "Нафтогаз Украины", - считают в правительстве.

Кроме того, как сказано на сайте правительства, Кабмин "остается преданным реформе корпоративного управления по стандартам ОЭСР, которая призвана улучшить управление предприятиями государственного сектора".

Напомним, Кабмин на заседании в среду, 28 апреля, уволил главу НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева. После этого компанию возглавил его бывший заместитель Юрий Витренко.

Также Кабинет министров принял решение уволить всех независимых членов в наблюдательном совете и представителей государства компании "Нафтогаз Украины". То есть уволил всех членов Набсовета.

30 апреля весь набсовет НАК Нафтогаза ушёл в отставку. Это произошло после встречи с новым главой правления компании Юрием Витренко. Члены набсовета заявили, что свои обязанности будут исполнять до 14 мая.