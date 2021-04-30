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События Сегодня, 10:4929
Отвод войск из зоны конфликта на приграничной территории начали Киргизия и Таджикистан

Утром в воскресенье, 2 мая, Таджикистан и Киргизия, где в последние дни возник конфликт на приграничной территории, начали отвод войск, как и обещали накануне.

За последнюю ночь не было зарегистрировано перестрелок, а военнослужащие и военная техника начали перемещаться на места дислокации.

Об этом со ссылкой на Пограничную службу киргизского Государственного комитета национальной безопасности сообщает 24.kg.

"По состоянию на 9:30 обстановка на кыргызско-таджикском участке государственной границы характеризуется как стабильная. За прошедшую ночь инциденты и перестрелки не зафиксированы. Движение транспортных средств по автодороге Ош - Исфана осуществляется беспрепятственно", - сообщили пограничники, добавив, что пограничные подразделения Киргизии несут службу в усиленном режиме.

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Теги: news, новости, Украина, Таджикистан, Киргизия, 7dniv, 7dnivinfo  
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