12-летняя девочка в Британии подала в суд на школу из-за требования носить маску

В Великобритании 12-летняя девочка подала в суд на школу, в которой ее заставляют носить медицинскую маску из-за пандемии Covid-19.

Ученица обосновала свое решение тем, что присутствие защитного средства на лице "может нанести серьезный вред".

Об этом случае пишет газета Daily Star.

Школьница возмутилась правилами учебного заведения в английском городе Шеффилд, что в графстве Саут-Йоркшир. Она заявила, что носить маски на уроках не рекомендуется, так как это может нанести вред как для психическому, так и физическому здоровью.

Представляющий девочку Фрэнсис Хоар сказал суду: "Политика школы связана с рисками причинить детям серьезный вред их физическому и психическому здоровью. Нет никаких доказательств эффективности масок, которые, предположительно, необходимы для предотвращения риска передачи вируса".

Иск прокомментировал представитель школы Бен Бентли. Он сказал, что "политика доверия, принятая в учебном учреждении, заключается в том, чтобы поощрять, а не заставлять". Он добавил, что в августе прошлого года в школе заболели Covid-19 120 преподавателей, что составляет более 10% всего персонала.