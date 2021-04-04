Украинцы отмечают Пасху: с праздником граждан поздравили политики и руководители страны

С обращениями к согражданам выступили президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Денис Шмыгаль, мэр Киева Виталий Кличко и другие.

С праздником Воскресения Христова украинцев поздравили руководители страны и политики.

Президент Владимир Зеленский в видеообращении призвал граждан отметить праздник дома, чтобы не нарушать карантинные ограничения.

"Этот большой праздник символизирует победу жизни над смертью, а мы с вами живем в такое время, когда ради этой победы мы отмечаем Пасху дома", – сказал президент.

Записал видеообращение, в котором поздравил украинцев с Пасхой премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Каждый год Свято Воскресения Господне приносит в наши дома и сердца веру и надежду. Веру в неотвратимую победу добра над тьмой. Надежду в счастливое и радостное будущее. В эти дни Пасхи желаю вам крепкого здоровья, домашнего уюта и душевного равновесия", – сказал Шмыгаль.

Мэр Киева Виталий Кличко разместил видео с поздравлением на своей странице в Facebook утром в воскресенье, 2 мая.

Он показал свою прогулку по парку "Владимирская горка", во время которой приветствовал и поздравлял с киевлян.

"Я желаю вам мира и душевного покоя! Христос Воскрес! Добро всегда побеждает! Светлых и безопасных вам праздников! " – обратился Кличко к украинцам.

Свои поздравления передал украинцам пятый президент Украины и лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко. В своем обращении он акцентировал на необходимости верить в самих себя на фоне российской агрессии.

"Пока Россия не начала войну, мы не чувствовали цены мира. Пока не распространяется пандемия, пожелания здоровья звучали, как потертые слова. Даже Пасху часто сводят к яйцам, "паскам и колбаскам". Многие теряют веру. В своих ближних. В будущее страны. В самих себя", – сказал Порошенко.

Многие народные депутаты от ОПЗЖ приняли участие в праздничном Пасхальном богослужении в Киево-Печерской Лавре. Сопредседатель партии Юрий Бойко пожелал всем мира и стабильности, счастья каждой семье.

"Я желаю, чтобы в этот великий праздник в каждый дом пришла радость, чтобы на нашей земле установился мир, стабильность и порядок", – сказал Юрий Бойко.