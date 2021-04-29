На Землю успешно вернулся корабль Crew Dragon с четырьмя астронавтами на борту

Американский космический корабль Crew Dragon компании SpaceX успешно приводнился в Атлантическом океане вместе с четырьмя астронавтами на борту.

Трансляцию события вело американское космическое агентство НАСА.

Посадка корабля с четырьмя астронавтами на борту – Майклом Хопкинсом, Виктором Гловером, Шэнноном Уокером и Соити Ногути - состоялась возле побережья Флориды в Мексиканском заливе в 09:57 по киевскому времени.

На борту МКС продолжают работу космонавты "Роскосмоса" Олег Новицкий и Петр Дубров и астронавт НАСА Марк Ванде Хай, прибывшие на МКС 9 апреля на корабле "Союз МС-18", а также прилетевшие на станцию на корабле Crew Dragon-2 24 апреля астронавты НАСА Меган Макартур и Шейн Кимбро, астронавт Европейского космического агентства (ESA) Томас Песке и японский астронавт Акихико Хосидэ.