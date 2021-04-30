Протокол о демаркации границы подписали Киргизия и Таджикистан

Власти Киргизии и Таджикистана, между военными которых 29 апреля вспыхнула перестрелка, подписали протокол о делимитации и демаркации общей границы.

Об этом сообщает пресс-служба правительства Киргизии.

"Достигнута договоренность об активизации дальнейшего описания прохождения проектной линии кыргызско-таджикской государственной границы на оставшихся участках государственной границы. По итогам заседания правительственных делегаций был подписан совместный протокол", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что стороны заявили о необходимости мирно урегулировать конфликт на границе, повлекший много жертв.

Сегодня утром "Страна" рассказывала, что Таджикистан и Киргизия после завершения конфликта на приграничной территории начали отвод войск, который анонсировали накануне. За последнюю ночь в проблемном регионе не было зарегистрировано перестрелок, а военнослужащие и военная техника начали перемещаться на места дислокации.