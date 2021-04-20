Ценные старинные артефакты, известные как Бенинская бронза Германия хочет передать Нигерии

До конца 2021 года Германия планирует передать Нигерии древние артефакты, известные как Бенинская бронза.

Соответствующее соглашение уже подписано правительствами обеих стран.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Свое название ценности получили потому, что большинство из них происходят из дворца правителя Бенинского царства, которое находилось на территории нынешней Нигерии. Дворец был разграблен британским экспедиционным корпусом в 1897 году во время военной экспедиции в королевство.

Британцы вывезли коллекцию из более чем 1000 латунных пластинок, отлитых в XIII-XVI веках, которые сейчас разбросаны по европейским музеям. В Германии подавляющее их большинство хранятся в Берлинском этнологическом музее и в Форуме Гумбольдта.

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас назвал соглашение "поворотным пунктом в нашем подходе к колониальной истории".

"Мы интенсивно работаем месяцами, чтобы создать рамочные условия для этого. Мы включили вопрос о музейном сотрудничестве с Африкой в политическую повестку дня и стремимся к диалогу с нашими нигерийскими партнерами, архитектором и инициативной группой из музея Бенина", - заявил министр.

Согласно межгосударственному соглашению, до 15 июня должна быть проведена инвентаризация всех предметов, после чего вопрос их дальнейшей передачи будет решаться на встрече 29 июня.

В свою очередь, Нигерия может попросить отсрочки передачи: пока в стране нет помещения, где древности находились бы и экспонировались в безопасности. Также часть пластин может остаться для экспонирования в Германии.