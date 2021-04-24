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События Сегодня, 16:5128
Чешский минздрав запретить "абортный туризм" просит Польша

Чешские СМИ обнародовали письмо польского поверенного в Чехии Антония Вреги, в котором он просит чешские министерства здравоохранения и иностранных дел не допускать "абортный туризм".

Об этом сообщает портал Respekt.

В письме говорится о внесении изменений в закон об абортах, который сейчас рассматривает верхняя палата чешского парламента.

Выразив уважение к суверенитету Чехии, законодательному процессу и мнению чешского общества в отношении абортов, дипломат добавил, что Польша ожидает "аналогичного отношения и уважения к демократическим процессам и культурных ценностей Польши со стороны Чехии".

Польский дипломат считает, что изменения в законодательстве Чехии спровоцируют "абортный туризм" из Польши, где прерывание беременности полностью запрещено, в Чехию.

"Поэтому мы воспринимаем как неприятность с точки зрения чешско-польских отношений, если законодательные предложения по легализации коммерческого абортного туризма открыто оправдываются намерением обойти польское законодательство, защищающее нерожденную человеческую жизнь, и если эти предложения должны подтолкнуть граждан Польши к нарушению польских законов", - отметил поляк.

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