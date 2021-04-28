Надя Грановская вступилась за Меладзе, которого Ани Лорак и Оля Полякова обвинили в домогательствах

Бывшая солистка поп-группы "ВИА Гра" Надежда Мейхер-Грановская заступилась за российского продюсера Константина Меладзе, которого звезды эстрады Ани Лорак и Оля Полякова обвинили в домогательствах.

Также она заявила, что слова Поляковой не стоит "принимать всерьез".

Об этом Грановская рассказала "5 каналу".

"Влезать в чью-то голову, в чье-то воображение. У каждого оно разное, а у нас, артистов, оно вообще бурное. Я ее знаю очень плохо. Мы не дружны, у нас нет близких отношений. Поэтому я не имею права о ней что-то говорить. Но точно могу сказать, что слово "домогательство" и Константин Меладзе - абсолютно противоположные вещи", - объяснила Грановская.

По мнению певицы, Полякова могла вступиться за Лорак лишь ради пиара.

"Многие звезды таким образом пиарятся. Так сложилась жизнь, что сегодня те люди, которые понимают, как пользоваться Instagram и своим неким статусом, используют любую возможность, чтобы привлечь к себе еще больше внимания. Я, конечно, за Олю не буду распоряжаться, почему она это подхватила. Но она, как мне кажется, человек юморной, и я не думаю, что эти слова стоит принимать всерьез", - добавила артистка.

Напомним, ранее Ани Лорак дала откровенное интервью в студии у ведущего Бориса Корчевникова, где намекнула, что продюсер Меладзе ее домогался. Однако позже артистка опровергла сказанное и заявила, что поклонники и журналисты неправильно ее поняли.