В Беларуси девушку оштрафовали за носки красно-белого цвета

Жительница Минска утверждает, что просто шла на курсы вождения. А теперь ей нужно выплатить штраф в размере 2320 белорусских рублей (25 тыс. грн).

В Беларуси оштрафовали жительницу Минска на 2320 белорусских рублей (около 25 тысяч гривен) из-за того, что она носила носки красно-белого цвета и из-за того, что они напоминают силовикам бело-красно-белый флаг, который используют протестующие. Об этом сообщает TUT.by.

По словам Натальи Сивцовой-Седушкиной, силовики уже штрафовали ее за "пикетирование", когда заметили на ее балконе красные и белые ленты. На нее составили протокол и отпустили. На следующий день ее снова задержали возле ее дома, когда она шла на курсы вождения. Она рассказала, что ей объяснили, что у нее носки были "не того цвета" и что она "не то надела".

"Наверное, я действительно была достаточно заметной: белые куртка и кроссовки, синие укороченные джинсы и белые носки с красной полосой производства Mark Formelle, которые были видны наполовину. Но разве это нарушение? Я спокойно шла, никому не мешала и никого не трогала", — заявила она.

Ей вручили протокол, в котором было указано, что она ходила по улице в носках с "бело-красно-белой" символикой, суд отправил дело на доработку. Но на втором заседании, правоохранители предоставили другой протокол, в котором указывалось, что Наталья не просто шла в бело-красно-белых носках, но еще и также поднимала вверх руку со сложенными "V" пальцами.

В результате суд постановил оштрафовать женщину на 4350 белорусских рублей (около 47 тысяч грн) за ленты и носки. У нее изъяли телефон и брошь и вернут их, после того, как она оплатит штрафы.

Напомним, в Минске силовики задержали 27-летнего Андрея Пархоменко, который якобы участвовал в акции протеста и разместил на балконе коробку бело-красно-белого цвета. На мужчину составили протокол, в котором сказано, что мужчина "принял участие в пикетировании, разместив коробку бело-красно-белого цвета у себя на балконе". Мужчина свою вину не признал и заявил, что коробку из-под телевизора оставили прежние жильцы квартиры.