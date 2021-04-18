В G7 могут создать механизм реагирования на пропаганду Кремля

Глава МИД Британии Доминик Рааб заявил, что G7 должно объединиться для противостояния в дезинформации.

"Чтобы, когда мы видим ложь, и пропаганду или фейковые новости, которые распространяются, то чтобы мы, не только в одиночку, но и вместе могли давать опровержение и сообщать правду людям в России, Китае и во всем мире", — сказал Рааб.

Представители США, Великобритании и европейский служб безопасности считают, что КНР и РФ распространяют недоверие на Западе, например, в отношении вакцины против COVID-19.

"Пора задуматься, почему страны, которые до мозга костей болеют пропагандой и неоднократно использовали ее для оправдания вооруженного вмешательства и свержения правительств … обвиняют нашу страну в собственных грехах", — ответили на обвинения в России.

Великобритания определила Россию и Китай как страны с наибольшей угрозой для Королевства в долгосрочной перспективе в военном, технологическом и экономическом плане. Для участия в саммите главы МИД G7 пригласили также Индию, Австралию и Южную Корею для расширения общества, выступающих за открытое общество, права человека и демократию.