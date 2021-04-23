 

США официально поддержали Чехию в ее конфликте с Россией

События Сегодня, 22:0730
США официально поддержали Чехию в ее конфликте с Россией

США выражают солидарность с Чехией в ее ответе на "подрывные и смертоносные" действия Российской Федерации.

Об этом говорится в заявлении Госдепартамента США по итогам переговоров госсекретаря Энтони Блинкена с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем.

"Госсекретарь Блинкен подчеркнул солидарность США с Чешской Республикой в ее мужественном ответе на подрывные и смертоносные действия России на чешской земле", - заявили в Госдепе.

Также в ходе телефонного разговора стороны согласились с необходимостью "сохранения единства и решимости в ответ на дестабилизирующие действия России".

"Решение правительства Чехии об исключении Росатома из участников тендера по АЭС "Дукованы" и серьезное сокращение присутствия российской разведки в Праге усилило безопасность Чешской Республики и Североатлантического Альянса", - добавили в ведомстве.

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Теги: news, новости, Украина, Россия, Чехия, 7dniv, 7dnivinfo  
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