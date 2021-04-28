Под Киевом возле озера парень воспользовался пьяным состоянием несовершеннолетней девушки и изнасиловал ее

Полиция Киевской области задержала 23-летнего парня, который подозревается в изнасиловании 15-летней девушки.

Об этом сообщило Белоцерковское районное управление полиции в Facebook в воскресенье, 2 мая.

О факте изнасилования потерпевшая девушка сама сообщила полицейским.

По ее словам, 1 мая подростки отдыхали и употребляли алкогольные напитки в беседке у озера. Спустя какое-то время к ним присоединились еще двое "наглядно знакомых" мужчин. Когда стемнело, один из них предложил потерпевшей отойти и поговорить.

"Когда молодые люди оказались на некотором расстоянии от беседки, он воспользовался беспомощным состоянием девушки, повалил потерпевшую на землю и изнасиловал ее", - говорится в сообщении.